Majówka w Lubuskiem rozpoczęła się z przytupem. Tak Lubuszanie bawili się 1 maja w naszym regionie. Było świetnie!

Był militarny piknik, spotkanie w stylu retro, zlot oldschoolowych pojazdów, bieg dzieci i dorosłych i... wiele okazji do dobrej zabawy. Tegoroczna majówka jest słoneczna, a dzięki temu wszyscy chętnie wychodzą z domów, by cieszyć się sprzyjającą aurą i skorzystać z tego, co dzieje się w ich miastach.

Zobacz:

Militarne atrakcje i tłumy na wielkiej majówce w Lubuskim Muzeum Wojskowym | ZDJĘCIA

1 maja każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Karczma Taberska po raz kolejny zorganizowała majówkę. Tym razem pod hasłem "Poznaj Region Kozła" - to było spotkanie pełne dobrej zabawy i wybornych smaków. Z kolei w Słubicach odbył się Zlot Pojazdów Zabytkowych i Technik Motoryzacji oraz Bieg Grażyn Januszów. Jak co roku wielkim zainteresowaniem cieszył się też piknik militarny zorganizowany przez Lubuskie Muzeum Wojskowe. Na nudę nie mogli też narzekać mieszkańcy Żar, gdzie odbyła się impreza pod hasłem Retro Lubuskie. Oprócz zabawy w klimatach z minionych dekad w mieście odbył się też marszobieg, w którym chętnie startowały dzieci, a zorganizowano go z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast w Iłowej odbyła się Majówka u Pudełka - mieszkańcy Iłowej i okolic mogli odwiedzić to miejsce, by nacieszyć oczy pięknymi kwiatowymi kompozycjami.