Wpadł na kradzieży, ale na sumieniu miał dużo więcej. Policjanci znaleźli broń i narkotyki

Do samochodu, którym się poruszał przytwierdzone były tablice rejestracyjne przypisane do innych pojazdów. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci znaleźli jeszcze narkotyki. Przeprowadzony test wykazał, że jest to metamfetamina. Wszystkie rzeczy zostały zabezpieczone do prowadzonego postępowania, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekiwał na dalsze czynności - dodaje Marcin Maludy.