Zatrzymano 6 osób, to młodzi ludzie. Policja przejęła narkotyki warte kilkaset tys. zł. Niewykluczone kolejne zatrzymania

- Funkcjonariusze wydziału kryminalnego międzyrzeckiej Policji analizując zebrane informacje operacyjne, zidentyfikowali osoby podejrzane o handel narkotykami, a także wytypowali miejsca, w których miało dochodzić do przestępczej działalności. Dzięki skrupulatnemu zbieraniu dowodów oraz systematycznej obserwacji, policjanci zyskali pewność co do podejrzanych i przystąpili do realizacji precyzyjnie zaplanowanej akcji zatrzymania - wyjaśnia podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

