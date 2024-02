Wychodzą nowe dane o pedofilii w polskim Kościele. Ks. Studnicki: "Wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń". Te dane pokazują, że to poważny problem

- Tego dnia chcemy zwrócić uwagę, że we wspólnocie Kościoła są osoby, które zostały skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym i przez lata mierzą się z jego skutkami. Poprzez naszą modlitwę i post chcemy towarzyszyć im na drodze zdrowienia - powiedział ks. Studnicki.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest dzień modlitwy i solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. W tym roku przypada on 16 lutego.

35 spraw dot. osób poniżej 15 roku życia

Poinformował, że z przeprowadzonej kwerendy wynika, iż w roku 2023 do diecezji i zakonów wpłynęły 82 zgłoszenia wykorzystania seksualnego małoletnich, w tym 35 spraw dotyczyło osób poniżej 15. roku życia.

Fala ujawnień w Kościele

- W roku 2022 odnotowaliśmy 84 zgłoszenia, zaś w 2021 roku - 155 zgłoszeń - przypomniał kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zaznaczył, że w Kościele w Polsce wciąż mamy do czynienia z falą ujawnień, która rozpoczęła się w 2019 roku. Zauważył również, że około 1/4 obecnych zgłoszeń to są sytuacje dziejące się obecnie.

- Te dane pokazują, że dramat wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele to nie jest tylko przeszłość, ale wyzwanie, które stoi przed nami do przepracowania - ocenił ks. Studnicki. U postaw wielu przestępstw jest bardzo duża niedojrzałość psychoseksualna sprawców, a to oznacza, że problem jest dużo bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać - dodał.

- Szczegółowa analiza danych za 2023 rok przeprowadzona przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zostanie opublikowana w połowie marca" - zapowiedział kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.