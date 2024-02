Wychowanek w pierwszym drużynie? Najważniejsze są minuty na parkiecie

Choćby nasz wychowanek Filip Matczak, czy jeszcze do niedawna gracz Zastalu Przemysław Żołnierewicz. „Wypłynęli”, bo dostali szansę. Takie projekty polskie można zbudować i to jest możliwe, ale potrzeba na to czasu, by takiego koszykarza wychować. Zielonogórscy wychowankowie grają w pierwszoligowych klubach, walczą o minuty. Przykładowo Tobiasz Dybak poszedł do rezerw Śląska Wrocław, próbuje się przebić w pierwszej lidze. Mógł obrać inną drogę, pójść do drugiej ligi i grać dłużej, bo minuty są cenne.