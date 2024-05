Wyjątkowy pokaz sukien artystycznych już w sobotę w Sulechowskim Domu Kultury. I koncert Tribute to Tina Turner

To wyjątkowe wydarzenie artystyczne odbędzie się w Sulechowskim Domu Kultury. Już cieszy się dużym zainteresowaniem, bo kto zna Elżbietę Tarłowską, ten wie, że czego się ona dotknie, jest na jak najwyższym poziomie.

Pokaz sukien w formie teatralnych epizodów

Nasza redakcyjna koleżanka, Katarzyna Borek, pochwaliła się na facebooku zdjęciem z prób. Oczywiście w pięknej, wyjątkowej sukni. I napisała: - "A gdybyś myślał, że życie jest tańcem? Zabawą? Wyborem? Cudowną niespodzianką? Oceanem obfitości, do którego możesz przyjść z łyżeczką, szklanką, kubłem, wanną lub... podjechać cysterną?".

Do pełna! Na PEŁNĄ MOC MOŻLIWOŚCI!

Pokaz sukien w formie krótkich epizodów teatralnych - 11 maja, godzina 18.00, Sulechowski Dom Kultury.

Elżbieta Tarłowska - drobna kobietka, wielka pasja. Wyobraźnia, talent. Nosić Twoją suknię na scenie to zaszczyt, ale i zabawa, cudowna niespodzianka od życia.