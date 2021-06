Wyniki Lotto 19.06.2021 r. Duży Lotek, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja i Premia

NOWE Zielona Góra. Tłumy na pl. Bohaterów. Festiwal piwa przyciągnął zielonogórzan!

Gorący, słoneczny weekend to dla wielu czas wypoczynku. A jeśli dodamy do tego możliwość skosztowania rzemieślniczego piwa, to robi się naprawdę ciekawie. W Zielonej Górze okazja na taki relaks jest wyśmienita, bowiem od piątku na pl. Bohaterów trwa 3. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. Impreza przyciągnęła tłumy!