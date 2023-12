Za nami X Gorzowski Bieg Gwiazdkowy. Mikołaje i Śnieżynki biegły na rekord. Mamy dużo zdjęć!

Gorzowski Bieg Gwiazdkowy rozgrywany jest na dystansie 5 km. Jego start jest w pobliżu fontanny w parku Kopernika, a uczestnicy pokonują dwa „okrążenia” wytyczone po parkowych alejkach. Trasa jest tożsama z trasą parkrunu, która poprowadzona jest w parku, a na którym biegacze spotykają się co sobotę.

W sobotę 16 grudnia na starcie biegu głównego (wcześniej na kilkusetmetrowych dystansach rywalizowały dzieci) stanęło prawie 330 uczestników. Najszybszy był Damian Kabat ze Stargardu, który 5-kilometrowy dystans pokonał w czasie 15 min. 57 sek. Wśród pań najszybsza była Wioletta Kuczyńska z Przytocznej, która do mety dobiegła w czasie 19 min. 51 sek.

Damian Kabat osiągnął najlepszy wynik w historii imprezy. Co warto podkreślić, wielu zawodników osiągnęło też swoje rezultaty na dystansie 5 km. To tylko pokazuje, że bieganie było w sobotę czystą przyjemnością.