Żarskie klasyki dla WOŚP. Podczas 32. finału WOŚP, tradycyjnie przed Ratuszem, będzie można przejechać się niezwykłym samochodem

Już dziś wiadomo, że po raz kolejny do akcji dołączają Żarskie klasyki. Przed Ratuszem bedzie można przejechać się wybranym autem. I to będzie nie lada gratka dla fanów motoryzacji. - Przed nami 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: "Tu wszystko gra OK!". Wszystkie pieniądze będą przeznaczone na: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W tym roku Żarskie klasyki (i nie tylko) również przyłączą się do akcji . Zapraszamy wszystkich którzy chcą wesprzeć ten szczytny cel i cofnąć się w czasie, bo za każde wrzucone 50 zł do puszki naszego wolontariusza (tych w czerwonych koszulkach: Natalii, Justyny, Radka i Magdaleny) będzie można przejechać się po mieście wybranym klasykiem na fotelu pasażera. Będziemy czekać na Was pod Żarskim Ratuszem od godziny 10:00!!! To już tradycja, razem pobijemy kolejny rekord! Zapraszamy! - zapowiadają organizatorzy.