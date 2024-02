Zastal zakończył przygodę z ligą ENBL. Zielonogórzanie przegrali na wyjeździe z "Orłami" z Newcastle

Newcastle Eagles – Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 86:80

Mecz na Wyspach Brytyjskich miał dać odpowiedź na pytanie, czy po porażce w niedzielnym meczu Orlen Basket Ligi z Tauronem GTK Gliwice zielonogórzan stać na wyrównaną walkę z ekipą z Newcastle . Zwycięstwo gwarantowało awans do fazy play-off. Porażka oznaczała koniec sezonu. Zastal, mimo absencji dwóch graczy (Novak Musić i Grigorije Rakocević zostali w Zielonej Górze), powalczył i był blisko zwycięstwa, choć poziom, mówiąc delikatnie, pozostawiał wiele do życzenia.

Pierwsza kwarta miała wyrównany przebieg. Obie drużyny prowadziły szybką, ofensywną koszykówkę. Oprócz wielu prostych błędów, nie brakowało efektownych akcji szczególnie w wykonaniu Jana Wójcika. Pierwsze minuty układały się na remis, choć zastalowcy mieli swoje dobre momenty (prowadzenie 12:9, 18:15). Po pierwszej kwarcie 20:20. W drugiej podopieczni Davida Dedka byli blisko „Orłów”, którzy przez większą część tej odsłony prowadzili. Choć Zastal wyszedł pod koniec tej „ćwiartki” na prowadzenie (44:40 w 18 minucie), to jednak ostatnie minuty to zryw wyspiarzy 8:0 i ich prowadzenie 48:40 do przerwy.