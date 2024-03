Zastal Zielona Góra chce postawić kolejny krok ku utrzymaniu. Zagra z Lublinem

Zszokowali całą Polskę

To, co wydarzyło się w minioną sobotę, zszokowało koszykarski światek w naszym kraju. Przypomnijmy, Zastal sprawił nie lada sensację wygrywając we Włocławku z liderem tabeli Orlen Basket Ligi – Anwilem 93:75. Zielonogórzanie zagrali najlepszy mecz w sezonie, wreszcie grając znakomicie w obronie. Anwil do przerwy wprawdzie prowadził, ale „odjazd” podopiecznych trenera Virginijusa Sirvydisa nastąpił w drugiej połowie. Zastal tym zwycięstwem odskoczył od zajmującego ostatnie miejsce Sokoła Łańcut. Równie ważna wydaje się jednak kwestia mentalna. Po tej wygranej bez wątpienia morale zespołu zielonogórskiego wzrosło. Może mieć to kluczowe znaczenie przed ostatnimi meczami w lidze.