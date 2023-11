Zastal Zielona Góra z napiętym terminarzem. Najpierw Czesi, a później „Rottweilery”

Czesi z litewskim centrem

Ważny każdy mecz

- Przygotowujemy się na każdy mecz, nie patrzymy teraz na Anwil, trzeba skupić się na najbliższym rywalu - mówił trener Zastalu David Dedek. - To, że mecz jest teraz, to nie jest duży problem, bo jest sporo czasu, by mentalnie się zregenerować i przygotować fizycznie. Nie gramy dzień po dniu, wtedy fizycznie nie jesteś w stanie wejść na ten poziom. Wchodząc na grę na dwóch frontach wiedzieliśmy, że będą takie sytuacje. Trzeba się przygotować i grać, nie ma na co narzekać. Z tych ostatnich meczów musimy powyciągać wnioski i próbować wygrać.

Problemem fizyczna gra

- Prawda jest taka, że gdy gramy z fizycznymi zespołami, to mamy problem. A do tego rywale górują nad nami doświadczeniem. My musimy się niektórych rzeczy nauczyć, żebyśmy mogli konkurować z tymi najlepszymi – diagnozuje słoweński szkoleniowiec.

Siła rażenia Zastalu jest na pewno większa po dojściu do drużyny Amerykanów: Jamesa Washingtona, Dariousa Halla i Kamaki Hepy. Co ciekawe, od momentu, gdy amerykańskie trio zaczęło grać, znacznie słabiej prezentuje się Novak Musić. Serb na początku sezonu imponował koszykarskim sprytem, rzutem i asystami. W ostatnich meczach gra jednak znacznie słabiej. Co może być tego przyczyną? – To jest cecha młodych zawodników, że mają wahania formy w trakcie sezonu. A to jest młody zawodnik. Tak to niestety wygląda – dodał David Dedek.