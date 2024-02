Zaułek skarbów w Nowej Soli. Klienci uwielbiają to miejsce. Trzy dni w tygodniu przeglądają zagadkowe przedmioty z historią | ZDJĘCIA

– Niektóre rzeczy są to takie ewenementy, że trzeba szukać w Internecie, jest taka możliwość wyszukania zdjęcia. Człowiek się głowi, do czego to urządzenie może służyć. Czasami nie wiadomo, ale zawsze można to sprawdzić – opowiada pani Ewelina. Ostatnio zastanawiała się nad przeznaczeniem jednego przedmiotu. Okazało się, że to był ręczny młynek do ziarna. – Pięknie wyglądał. Z zewnątrz był z drewna, a w środku ta część, która miele była z marmuru – opisuje klientka.