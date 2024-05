Zbliża się wielkie święto żużla. Szymon Woźniak zadebiutuje na PGE Narodowym

- Taki był zamysł, żeby stworzyć sobie komfort posiadania w swoim teamie kogoś, kto był po drugiej stronie barykady względem mnie – stwierdził zawodnik Stali. - Moje doświadczenie w Grand Prix jest małe, a na torach tymczasowych zerowe. Szukałem właśnie osoby, która mogłaby mi pomóc, padło na Grega. Nie mogłem sobie nikogo lepszego wymarzyć. To nie jest zabieg marketingowy, podchodzimy do tego pod względem sportowym. To nie jest umowa jedynie na 11 rund Grand Prix, tylko na cały rok.