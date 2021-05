Zielona Góra. Kierowcy regularnie niszczą miejską zieleń? Tak twierdzą mieszkańcy ul. Powstańców Warszawy

- Nie przyniosło to żadnego pozytywnego skutku - tłumaczy nasz rozmówca. - Na miejscu są, a już właściwie były piękne wysepki posiane trawą. Były, ponieważ już są tak zaniedbane, porozjeżdżane samochodami przez kierowców , którzy szczególnie parkują tutaj w porach późnowieczornych, po godz.22:00. Całe trawniki są zniszczone - przekonuje zielonogórzanin.

Jak twierdzi nasz Czytelnik, problem z niewłaściwym parkowaniem na ul. Powstańców Warszawy koło garaży był już zgłaszane wielokrotnie od odpowiednich służb, m.in. do straży miejskiej.

- Takich miejsc jest w naszym mieście dużo więcej np. przy ul. Fabrycznej - przekonuje Czytelnik. - Zieleń w naszym mieście jest rzeczą bardzo drogocenną. Przyjezdni chwalą naszą zieleń, lasy . Zazdroszczą nam tego, bo u nich są same betony, czerń i bałagan. Pan Prezydent Kubicki pokazuje swoje zdjęcia na Facebooku. Czy nie może przejechać się rowerem po naszym mieście po osiedlach? - pyta mężczyzna.

Pierwsze mandaty dla kierowców łamiących przepisy

Jak zielonogórska policja podchodzi do sygnałów od mieszkańców ul. Powstańców Warszawy? - Policjanci II komisariatu w Zielonej Górze będą regularnie sprawdzać ten teren, dzielnicowi mają to wpisane w swoje zadania. Wczoraj (29 kwietnia) zostało już ukaranych mandatami pierwszych kilku kierowców - informuje podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik miejskiej komendy. - Rozumiemy, że w mieście czasami brakuje miejsc parkingowych, ale to zwalnia kierowców z obowiązku przestrzegania przepisów i znaków drogowych - dodaje Barska.