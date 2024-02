Zielonogórscy piłkarze w Hiszpanii. Trwa „Lechia Junior Spain Camp”

– To takie wydarzenie, można powiedzieć, na skalę klubową na pewno istotne i premierowe, natomiast byliśmy już wcześniej z grupą Lechii na podobnym zgrupowaniu. Troszeczkę w innym przedziale czasowym to było zlokalizowane i inaczej pracowaliśmy – mówi prosto z Hiszpanii trener zespołu U17 Michał Grzelczyk. – Pracowaliśmy bardziej wtedy jako obóz taki przygotowawczy, natomiast teraz grupa juniorów, która tutaj się znajduje z nami, traktowane ma to jako zgrupowanie przedmeczowe. Czyli już taki finisz całości przygotowań do ligi. I na pewno jest to dla nas trenerów też coś fajnego, coś nowego, dla zawodników myślę również, żeby przygotowywać się do meczu ligowego w cieple, w słońcu, łapać tę pozytywną energię. Tak jak widzimy dookoła: słońce, plaża, morze, świetne warunki. Cisza, spokój, bo turystów tutaj w tym okresie można powiedzieć, jak na lekarstwo. Boiska trawiaste, naturalne, więc tydzień pracy na takich obiektach też na pewno spowoduje, że organizm inaczej będzie do tego tematu podchodził. Odetchnie troszeczkę i nabierze też pozytywnej energii do tego, żeby osiągnąć cel, jaki sobie tutaj stawiamy, czyli utrzymać Centralną Ligę Juniorów.