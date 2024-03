Zielonogórzanie lubią kupować te kwiaty wiosną na rabaty i groby. Biorą po kilkanaście sztuk Mariusz Kapała Eliza Gniewek-Juszczak

Bratki można wybierać spośród tysięcy podczas niedzielnej giełdy rolno-towarowej w Zielonej Górze Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (7 zdjęć)

Pierwsze kwiaty, które można sadzić na balkonie, czy w ogródku to bratki. Klienci chętnie kupują je też do ozdabiania grobów. Bratki przykuwają uwagę kolorami i misternym ułożeniem płatków. Przy kupnie, warto zwracać uwagę też na liście. Rośliny te wytrzymają temperaturę nawet minus pięciu stopni C.