Zielonogórzanka w programie Love Island. Czy pieniądze lub ich brak mogą rozdzielić parę? Temat wywołał sprzeczne opinie internautów

Love Island. Wyspa Miłości. Pieniądze w związku

Pełen emocji dla zielonogórzanki był odcinek, który można było zobaczyć w środę w nocy. Rozmowa o pieniądzach w życiu poróżniła parę. – Jak nie będziemy mieć hajsu, to zostawisz mnie? – pytał Rafał. – Jak się coś komuś w życiu posypie, to nie zostawia się tej osoby – usłyszał. Ale Joanna dopytywała, czy partnerowi przeszkadza, że ona lubi wygodę. – Nie mam czegoś takiego, że muszę żyć nie wiadomo jak – mówił Rafał. W tym sporze, dziewczyny poparły Joannę, a panowie Rafała.

– Albo partner dorównuje albo nie, i tyle – można przeczytać w jednym z pierwszych komentarzy.

– Każdy ma prawo żyć na takim poziomie, jak chce i na jaki go stać! Sprawa jest prosta: pod tym względem nie pasują do siebie a i pod wieloma innymi również nie! Oni nawet się sobie nie podobają – to inna z opinii.

Internauci widzą też źródła podejścia do pieniędzy w domu rodzinnym: „Widać, że chłopak myśli o tym odpowiedzialnie i woli pieniądze spożytkować w odpowiedni sposób niż marnować na luksusy i exlusive życie. Nie każdemu się w domu przelewało i tacy ludzie nawet gdy ich stać wolą z rozumem wydawać pieniądze”.

Jeden z widzów przyznał, że „jeżeli facet zakłada rodzinę, to musi o nią dbać. Kobieta musi czuć się przy nim bezpieczna”

– To, że lubi mieć kasę i luksus to nie znaczy, że jest złą osobą. Musi albo mieć kogoś innego albo zmienić podejście – to rada innego z widzów dla Joanny. A jeszcze inny z internautów przypomina, że jeśli jest taka różnica w podejściu do pieniędzy to ciężko jest później, ale jeśli jest prawdziwa miłość to będzie dobrze, tylko pytanie, czy taka jest.