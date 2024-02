- Znajoma przekroczyła granicę Polski i straciła 800 plus. Mówi, że przecież nie jest więźniem - przedstawia sprawę Czytelnik

Sprawę utraty świadczenia 800 plus zgłosił pan Michał z Zielonej Góry zaniepokojony informacją od swojej znajomej. Kobieta miała na zaledwie kilka dni przekroczyć granicę Polski. Zapytaliśmy zielonogórski oddział ZUS o zasady.

ZUS. Utrata świadczenia wychowawczego 800 plus

– Znajoma pojechała na kilka dni na Ukrainę i straciła prawo do wypłaty 800 plus. Kobieta pracuje w Zielonej Górze. Ma kartę pobytu. Tłumaczy mi, że przecież nie jest więźniem w Polsce, dlaczego straciła 800 plus na swoje dziecko? – pyta pan Michał. Okazuje się, że w przypadku wypłaty świadczenia na dzieci obywateli Ukrainy obowiązuje przepis, zgodnie z którym świadczenie przysługuje tylko przez okres, kiedy kobieta i dziecko przebywają w Polsce. – ZUS ma ustawowy obowiązek wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego dla uchodźcy z Ukrainy od razu po jego wyjeździe z Polski. Ma to charakter czasowy i nie wiąże się z utratą prawa do świadczenia, jeżeli osoba powróci do Polski w ciągu 30 dni i informacja ta zostanie odnotowana w rejestrze Straży Granicznej – wyjaśnia sprawę Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woj. lubuskiego. – W takim przypadku obywatel Ukrainy nie traci legalności pobytu w Polsce, a wypłata świadczenia jest wznawiana łącznie z wyrównaniem za wstrzymany miesiąc, o ile są spełnione pozostałe warunki uprawniające do tego świadczenia.

Utracone 800 plus. Co robić?

Czytelnik zdziwił się sprawą i podkreśla, że znajoma Ukrainka nie jest uchodźcą i pracuje w naszym kraju od wielu lat, przyjechała na długo przed wojną.

– Osoby, które utraciły legalność pobytu, mimo że wróciły do Polski w ciągu 30 dni od wyjazdu prawdopodobnie podczas przekraczania granicy nie okazały dokumentu elektronicznego diia.pl i nie zgłosiły korzystania z ochrony czasowej. W rezultacie po 30 dniach, licząc od dnia wyjazdu, tracą one legalność pobytu, a w konsekwencji prawo do świadczeń. W celu uniknięcia utraty legalności pobytu cudzoziemiec, który wraca do naszego kraju, powinien poinformować funkcjonariusza SG (podczas odprawy paszportowej) o zamiarze wjazdu w związku z korzystaniem w Polsce z ochrony czasowej oraz każdorazowo okazać dokument diia.pl – tłumaczy Agata Muchowska.

Rzeczniczka ZUS wyjaśnia, że osoba, która nie dopełniła tych formalności i utraciła legalność pobytu, powinna zgłosić się do komendanta placówki Straży Granicznej na przejściu granicznym, które przekroczyła, z prośbą o sprostowanie danych w rejestrze SG i przywrócenie legalności pobytu.

Zgłoszenie takie należy wysłać na adres mailowy konkretnej placówki granicznej. Wykaz adresów mailowych jest dostępny na stronie internetowej Straży Granicznej. Następnie należy poinformować ZUS (w dowolnej placówce lub na infolinii), że dokonało się takiego zgłoszenia. Jak Zakład otrzyma tę informację, a dane w rejestrze SG się zaktualizują, nastąpi wznowienie wypłaty świadczenia wraz z wyrównaniem za okres, za który przywrócono legalność pobytu. Czytaj też: 800 plus. W ciągu pierwszych ośmiu dni Lubuszanie złożyli ponad 33 tys. wniosków o wsparcie. Jak i gdzie złożyć wniosek? Przypominamy

