Znów mecz o życie. Nie ma innej opcji, Zastal „musi” wygrać z Arką!

- To będzie podobna historia jak ze Startem, bo oni lubią ofensywną koszykówkę. Kluczem będzie obrona, mocno się na niej skupiamy – dodał Michał Kołodziej.

Oprócz wspomnianego Alforda siłą napędowa Arki jest Andrzej Pluta. Dobitnie przekonali się o tym zielonogórzanie. W listopadzie ubiegłego roku Zastal przegrał w Trójmieście 81:86, a katem zastalowców okazał się Pluta, który zdobył 22 pkt., w tym aż sześciokrotnie trafiając za trzy punkty.

– Rzeczywiście, mają niezłych obwodowych graczy: Alforda, Plutę i Matczaka. To są zawodnicy z dużym potencjałem, każdy z nich może zdobyć 20 punktów, do tego są Bogucki, Hrycaniuk i wielu zadaniowców, którzy to, co mogą, dorzucają, i dobrze wyglądają, ale myślę, że będziemy lepsi od nich – optymistycznie podchodzi do meczu kapitan Zastalu Paweł Kikowski.