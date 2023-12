Znowu to zrobili! Lubuskie Morsy spędziły poranek w lodowatej wodzie. Oni to potrafią świętować!

Lubuskie Morsy w wodzie możemy spotkać nocą i za dnia. Choć z tymi spotkaniami to nie taka łatwa sztuka, bo niczym wilki, chodzą trochę własnymi ścieżkami. Ale jeśli już traficie na tę przesympatyczną grupkę miłośników lodowych kąpieli, to zrozumiecie, czym jest idealna opcja spędzania wolnego czasu. Dla nich morsowanie to część życia!

Takie Mikołajki to my rozumiemy! Lubuskie Morsy pod osłoną nocy przy minusowej temperaturze i śniegu wokół, weszły do naprawdę lodowatej wody. Po co? Dla zdrowia, prezentów (bo to przecież grudzień!)…

Rzeczywiście w Polsce morsowanie staje się coraz popularniejsze. I to prawda, że ta czynność postrzegana jest jako coś szalonego, nieprzyjemnego. To oczywiście perspektywa osób, które nigdy nie próbowały, bo samych zalet z morsowania jest bardzo dużo! Ale pamiętajcie o jednym, choćbyście się dziś zapierali rękami i nogami, pewnego dnia każdy z Was może zostać morsem z prawdziwego zdarzenia!

To fakt, że wejście do wody, gdzie temperatura sięga zera stopni Celsjusza wymaga odwagi i determinacji. Pierwszy krok bywa trudny i żeby był bezpieczny trzeba zastosować się do kilku reguł... Początkujące morsy zawsze mogą jednak liczyć na pomoc i wskazówki**swoich bardziej doświadczonych kolegów**. A ci, jak sami widzicie, w wodzie czują się, jak ryby. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnej, mikołajkowej akcji na Dzikiej Ochli lubuskich morsów.