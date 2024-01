Zrób coś dla siebie - badaj się! Sprawdź, gdzie się leczyć w 2024 r.

Pamiętajmy także, żeby wizyty, z których nie możemy skorzystać – odwołać. NFZ do wszystkich zapisanych na pierwszą wizytę u specjalisty, badanie czy operację wysyła SMS z przypomnieniem i numerem telefonu, pod który trzeba zadzwonić, jeśli nie możemy przyjść. Z takiego zwolnionego miejsca skorzysta inny chory, na przykład w stanie pilnym.

W nowym roku pamiętajmy o profilaktyce. O tym, by odwiedzać lekarza np. okulistę nie tylko wtedy, gdy pogorszy się nam wzrok, ale także, by skontrolować, czy nie chorujemy na jaskrę.

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym e-wydaniu. Zamieściliśmy tutaj m.in. tabele ze specjalistami, poradniami, pielęgniarkami, zakładami rehabilitacji. Ważne! Poradnie specjalistyczne w tabelach mają podpisane umowy z NFZ do końca czerwca 2024 r. Obecnie przeprowadzana jest procedura konkursowa, która wyłoni specjalistów, którzy będą nas przyjmować w ramach świadczeń NFZ po czerwcu 2024 r.

Polecamy program Profilaktyka 40 Plus – program ministerialny przeznaczony dla wszystkich osób powyżej 40. roku życia.Wystarczy wypełnić ankietę na temat swojego stanu zdrowia, przebytych chorób oraz stylu życia - ankieta jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta, ale można ją też wypełnić poprzez infolinię: 22 735 39 53 lub w jednej z przychodni POZ uczestniczących w badaniu.Po 2 dniach na naszym IKP powinno być skierowanie na badania, które jest ważne do końca czerwca 2024 roku.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia przygotowały wiele bezpłatnych programów profilaktycznych. Mogą one pomóc Ci zapobiec chorobie lub wykryć ją na wczesnym etapie, co ułatwi jej wyleczenie.

Kolejna propozycja to badania w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. Mogą z niego skorzystać wszystkie osoby w wieku od 35 do 65 lat, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia oraz nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy. Twój lekarz POZ lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne).

nie masz objawów sugerujących nowotwór jelita grubego,

nie miałeś wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,

spełniasz kryterium wiekowe: 50-65 lat albo 40-49 lat – jeśli Twój krewny pierwszego stopnia miał diagnozę nowotworu jelita grubego.

Profilaktyka to bardzo skuteczna broń w walce z czerniakiem, który jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów skóry. Co roku z powodu czerniaka umiera w Polsce ok. 1400 osób. Zapadalność na ten nowotwór skóry zwiększyła się o 300% w ciągu ostatnich 30 lat. W Polsce wykrywa się około 3500 nowych przypadków czerniaka rocznie, a tempo zachorowania na niego cały czas rośnie.