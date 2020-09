Żużel. RM Solar Falubaz Zielona Góra – Fogo Unia Leszno. Składy drużyn, transmisja TV, relacja LIVE

Mecz Falubaz Zielona Góra – Unia Leszno rozegrany zostanie 6 września. Transmisja w nSport+.

Prawdopodobnie w składzie Falubazu znajdzie się miejsce dla tzw. gościa.

W pierwszym meczu obu drużyn Unia wygrała u siebie 47:43

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno. Awizowane składy drużyn

Starcie Falubaz Zielona Góra – Unia Leszno będzie niezwykle istotnym meczem dla gospodarzy w kontekście awansu do fazy play off. Falubaz ma szansę na wejście do czołowej czwórki, która stanie do rywalizacji o medale, ale musi wygrać któreś z dwóch ostatnich spotkań. Według matematycznych wyliczeń, by awansować do play off, Falubaz potrzebuje jeszcze minimum trzech punktów. Dlatego wygrana zielonogórzan nad Unią za trzy punkty (z bonusem), najpewniej dałaby im miejsce w pierwszej czwórce. Leszczynianie to jednak drużyna bardzo mocna, która już zapewniła sobie pierwsze miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym. W pierwszym tegorocznym meczu Falubazu z Unią, na torze „Byków”, zielonogórzanie przegrali nieznacznie 43:47.