Żużlowiec z Australii Rohan Tungate nowym zawodnikiem Falubazu Zielona Góra

To już trzeci „gość” w Falubazie. Przed sezonem kontrakt podpisano z Grzegorzem Walaskiem, a niedawno do kadry zielonogórskiego klubu trafił Rosjanin Wiktor Kułakow, czołowy zawodnik pierwszoligowego Apatora Toruń. Kolejny „gość” w Falubazie to dla sztabu szkoleniowego drużyny – w obliczu słabej jazdy niektórych zawodników – możliwość zmian w zespole przed ostatnimi, bardzo ważnymi meczami sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi.