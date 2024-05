Żużlowcy Falubazu na wielkich plakatach w Zielonej Górze. Znasz te kultowe płyty?

- Wszystkie nasze kreacje to jest coś, co realizujemy z rozmachem – dodał Daniel Sełeszczuk. – Dlatego wrzuciliśmy Jarosława Hampela do basenu, a Jana Kvecha ubraliśmy w żaboty. Nie zatrzymaliśmy niestety ruchu na ulicy Wrocławskiej, a był taki pomysł, by tam odzwierciedlić przejście dla pieszych tak, jak jest to na Abbey Road. Dla żużlowców była to wspaniała zabawa, Jarosław Hampel stwierdził, że mógłby tor żużlowy zamienić na basen.