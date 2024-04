Nowy park maszyn otwarty! Na stadionie Falubazu zrobiło się jakby luksusowo

- Przygotowywanie się do meczów, czy poszczególnych wyścigów w takich warunkach, będzie dużym komfortem – dodał Jarosław Hampel, zawodnik zielonogórskiego klubu. – To jest dla nas olbrzymi krok do przodu. Nasz parking stwarza też świetne warunki do obserwacji tego, co będzie działo się na torze. A to jest dla nas bardzo ważne do tego, by na bieżąco wyciągać wnioski. Już nie mogę doczekać się pierwszego meczu.