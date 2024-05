Zwiedzanie fary i dzwonnicy w Żarach. W długi weekend będzie okazja do poznania historii i obejrzenia ciekawych miejsc

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa to najstarsza świątynia w mieście. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z początków XIII wieku, dziś to jeden z najciekawszych zabytków w regionie. Od niedawna coraz częściej mamy możliwość zwiedzania jego zakamarków, a dla miłośników zabytków sakralnych i historii to niesamowita okazja.

Fara i dzwonnica

W czwartek 30 maja w Boże Ciało, będzie okazja do zwiedzania świątyni z przewodnikiem. Do wyboru godzina 14.00 oraz 16.00 - fara i jej tajemnice - podziemia (cegiełka duża - 20 zł, cegiełka mała - 10 zł). O 17.00 okazja do wejścia na dzwonnicę przykościelną (to nie jest wycieczka dla małych dzieci). Zwiedzać będzie można także w piątek 31 maja oraz w sobotę 2 czerwca. Zapisy dla grup do pięciu osób pod nr tel. - 787 492 820.