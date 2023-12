Zwierzak w prezencie pod choinkę dla dziecka? To nie jest dobry pomysł, obrońcy zwierząt odradzają takie prezenty

Czy podarowanie zwierzaka w ramach prezentu pod choinkę to dobry pomysł? Obrońcy zwierząt odradzają takie prezenty. - Najlepszy pies pod choinką to taki pluszowy - mówi Jolanta Jureczko ze stowarzyszenia Aport.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to czas obdarowywania się prezentami. W wielu domach, jak co roku, przy tej okazji pojawią się żywe prezenty, czyli zwierzaki. Czy to jest dobry pomysł? Obrońcy zwierząt apelują o rozsądek i nie robienie takich prezentów.

Pies to odpowiedzialność

- Przede wszystkim, pies, kot, czy jakiekolwiek inne zwierzę, to nie jest zabawka. Jeśli już chcemy dać dziecko psa to dajmy, ale takiego pluszowego, to będzie najlepsza inwestycja - mówi Joanta Jureczko z żarskiego stowarzyszenia Aport, która od wielu lat angażuje się w obrone zwierząt. - Pies to jest ogromna odpowiedzialność. To nie jest obowiązek na miesąc, czy dwa, tylko na całe życie tego psa, a pies może żyć dziesięć, a czasem siedemnaście lat. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie zadania czekają właściciela zwierzęcia.

Nietrafiony prezent

Niestety, przypadków tak nietrafionych prezentów jest wiele. Każdego roku do schronisk dla bezdomnych zwierząt trafiają psy. Pani Magdalena taki niechciany prezent przygarnęła pod swój dach. - Dowiedziałam się przypadkiem, od znajomych, że jest taki psie, który był prezentem pod choinkę dla ośmioletniej dziewczynki. To był maltańczyk, kupiony wcześniej z hodowli,za pewnie niemałe pieniądze. Okazało się, dosłownie po tygodniu, że jednak dziewczynce się nie podoba i nie jest zainteresowana psem, prezent był bardzo nietrafiony. Rodzice musieli go oddać, jak się o tym dowiedziałam, to niedowierzałam. Sama planowałam kupno maltańczyka, wiec pomyślałam, że to jest pies dla naszej rodziny i tak się stało. Korek jest z nami już prawie rok i nie wybrażam sobie życia bez niego.

Dzieci szybko się nudzą

- Nie ulegajmy dzieciom, jeśli sami wiemy, że nie mamy czasu, możliwości, warunków to trudno. Nie róbmy nic na siłę. Lepiej przyjść do schroniska raz na jakiś czas i wyprowadzić sobie psa - dodaje J. Jureczko. - Trzeba pamiętać, że małe zwierzęta, te słodkie szczeniaki, niszczą, sikają, załatwiają się. Małe dzieci najcześciej nie chcą po nich sprzątać, bo się brzydzą. Dzieci po dwóch tygodniach, po miesiąciu nudzą się psem, bo traktują zwierzę, jak zabawkę. Potem dorośli dzwonią do schroniska i chcą je oddać, a to jeszcze pół biedy, bo niektózy po prostu wyrzucają na ulicy. Nie róbmy tego, pies to odpowiedzialność, to nieludzkie traktować zwierzę, jak zabawkę.

