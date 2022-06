Zwycięstwo Stilonu w meczu na szczycie, porażka Promienia przy pustych trybunach i utrzymanie Syreny w IV lidze

– Karne strzelałem do tej pory w środek bramki. Bramkarze już o tym wiedzieli, więc postanowiłem coś zmienić. No i nie wyszło… - przyznał Łukasz Kopeć, zdobywca dwóch goli dla Stilonu. – Potem jednak dwa razy trafiłem. Przyznam, że w obydwu przypadkach nie myślałem o szukaniu kolegów w polu karnym. Jestem napastnikiem, miałem dogodne pozycje, więc uderzałem. Fajnie, że wpadło. Do końca sezonu mamy jeszcze dwa mecze i obydwa chcemy wygrać. To nic, że już dawno zapewniliśmy sobie awans do trzeciej ligi. Zwyciężanie nas nie znudziło. Co potem? Raczej na pewno zostanę w Stilonie. Chcę posmakować gry na wyższym poziomie.