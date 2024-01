13. Lubuski Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze Leszek Kalinowski

Trzej królowie przybyli w sobotę do Zielonej Góry, by wspólnie z mieszkańcami świętować narodzenie Jezusa Chrystusa. Na pamiątkę wędrówki do Betlejem trzech mędrców: Melchiora, Kaspra i Baltazara odbył się już po raz 13. Lubuski Orszak Trzech Króli. Jak co roku mieszkańcy chętnie wzięli w nim udział, bo jak mówią, wspólne świętowanie ma sens.