16 drużyn piłkarskich zagra w Arenie Gorzów o mistrzostwo miasta

Turniej o mistrzostwo Gorzowa po raz pierwszy odbędzie się w Arenie Gorzów.

- Wystartuje w nim 16 drużyn. Nie pomieściłyby się one w naszej hali – mówi Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, do którego należy „stara” hala przy ul. Słowiańskiej.

Impreza rozpocznie się o 10.00 i potrwa do 15.30. Mecze odbywać się będą w czterech grupach. W turnieju wystąpią drużyny składające się z zawodników urodzonych w 2013 lub młodszych.