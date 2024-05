180 ogródków działkowych w Żarach do wzięcia za niewielkie pieniądze. Można samemu wybrać sobie działkę

Jeśli mieszkasz w Żarach i marzysz o własnym ogródku działkowym, to warto skorzystać z tej okazji. Przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. 35 - lecia przy ulicy Akacjowej jest aż 180 wolnych ogródków do zagospodarowania. Jak podkreśla Zenon Goliański, prezes Ogrodów, nie są całkowicie za darmo, ale koszt nie jest duży.

Blisko lasu

- Wystarczy wpłacić łączną kwotę 500 złotych na tzw. dzień dobry, to wpisowe i opłata inwestycyjna. Jest jeszcze opłata roczna, która przy działce o powierzchni trzech arów wynosi 361 złotych na rok - wyjaśnia prezes. - Koszty nie są duże, a warto wiedzieć, że mamy na tych ogrodach wspaniałe powietrze, jest blisko do lasu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, dostaje spis wolnych działek i może sam się przespacerować i wybrać tę, która mu odpowiada - dodaje.

Jest woda

Na ROD przy Akacjowej nie ma prądu, woda do działek jest doprowadzana ze studni, ogrody nie korzystają z ujęcia miejskiego. Wkrótce ma się rozpocząć modernizacja studni i rurociągu. - Brak prądu nie przeszkadza w gospodarowaniu działką, jeden z naszych działkowców założył panele fotowoltaiczne i to jest możliwe na ogrodach. Dziś, przy wysokich rachunkach, to jest dobre rozwiązanie - przyznaje Z. Goliański.