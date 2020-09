20 kolizji i wypadków w ostatnich dniach na drogach powiatu nowosolskiego. Przyczyny? Przede wszystkim za szybka jazda

Nowosolska komenda policja wylicza, że w ciągu ostatnich dni na drogach powiatu nowosolskiego doszło aż do 20 zdarzeń drogowych, w tym trzech wypadków.

Wypadki i kolizje w powiecie nowosolskim. Przyczyny

- Główne przyczyny kolizji i wypadków są niezmienne – nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa pojazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie, zmęczenie - wymienia mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, rzecznik prasowa komendy policji w Nowej Soli.

Pamiętajmy, życie do dar, o który trzeba dbać. Czasami drugiej szansy po prostu nie ma.

Rzeczniczka podkreśla, że pośpiech i brawura nigdy nie idą w parze z bezpieczeństwem. - Siadając za kierownicą samochodu nie należy nastawiać się do jazdy jak do „walki o przetrwanie”. Pamiętajmy życie do dar, o który trzeba dbać. Czasami drugiej szansy po prostu nie ma - podkreśla mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska.