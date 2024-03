24 marca w tramwajach w Gorzowie będą jeździć artyści. To część wielkiego jubileuszu

Tramwaje ze 125-letnią historią

„Jubileuszowy korowód tramwajowy” będzie od 14.00 do 17.00. Przejazd będzie bezpłatny. Tramwaje będą specjalnie oznaczone. Już niebawem mamy poznać ich rozkład jazdy.

Taki będzie jubileusz

Jubileusz tramwajów ma być obchodzony przez kilka miesięcy. Od 2 marca tramwaje i autobusy jeżdżą już z logo jubileuszu. W planach jest także m.in. wystawa plenerowa pokazująca historię gorzowskich tramwajów. Z kolei podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego (w tym roku będzie on dwudniowy: 14-15 czerwca) będzie można wsiąść do wozu, który na co dzień nie wozi już pasażerów. Kulminacją świętowania będzie piknik na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, który został zaplanowany na 28 lipca. W pierwszych tygodniach wakacji ma się natomiast ukazać książka poświęcona 125-leciu tramwajów i 140-leciu komunikacji miejskiej w Gorzowie.

