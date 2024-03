Tak Gorzów będzie świętował 125 lat tramwajów w mieście! Jakie będą atrakcje?

Od soboty 2 marca po Gorzowie tramwaje będą jeździły z logo jubileuszu. 24 marca będzie korowód tramwajowy. W wakacje będzie z kolei piknik i ukaże się książka o komunikacji miejskiej.

Pierwszy tramwaj na ulice dzisiejszego Gorzowa wyjechał jeszcze w czasach niemieckiego Landsberga. Było to 29 lipca 1899, więc w tym roku mija 125 lat od tamtego wydarzenia. Miejski Zakład Komunikacji wraz z miastem przyszykował zatem sporo atrakcji na obchody tej rocznicy.

- Chcemy, żeby świętowanie jubileuszu było w otoczeniu mieszkańców Gorzowa, głównie tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, w tym przede wszystkim z tramwajów – mówi Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Atrakcje od marca do lipca

Jak przestawia się plan obchodów?

Już od soboty 2 marca tramwaje, które wyjadą na gorzowskie torowiska, opatrzone będą specjalnym logo jubileuszu. Z kolei 24 marca, a więc w Niedzielę Palmową, w Gorzowie odbędzie się natomiast korowód tramwajowy. Jego szczegóły są właśnie dopinane. Już dziś jednak wiadomo, że będą w nich atrakcje kulturalne. Mają sprawić, że ostatnia przedświąteczna niedziela będzie dla miłośników tramwajów niezapomniana.

To nie wszystko. W maju odbędzie się wystawa plenerowa o historii gorzowskich tramwajów. Z kolei 14-15 czerwca, przy okazji Nocnego Szlaku Kulturalnego, po gorzowskich torowiskach będzie jeździł darmowy zabytkowy tramwaj. Pomoże on w dotarciu do części z „przystanków”, które będą na szlaku.

Książka o komunikacji będzie hitem

Miłośnicy tramwajów, czy w ogóle komunikacji miejskiej, a także miłośnicy historii, z pewnością będą czekać też na lato. Pod koniec czerwca lub na początku lipca ukaże się bowiem książka „Komunikacja miejska w Gorzowie Wielkopolskim”.

- Zawarliśmy w niej mnóstwo niepublikowanych do tej pory materiałów, historii i ciekawostek związanych zarówno z czasami tramwajowymi, trolejbusowymi jak i autobusowymi – mówi Remigiusz Grochowiak, który wspólnie z Pawłem Kamyszkiem jest autorem wydawnictwa.

- Wszyscy, którzy będą chcieli się dowiedzieć czegokolwiek o historii – jak powstawały linie, jak było to warunkowane rozwojem miasta, a także, jak zbudowane są i jak się zmieniały tramwaje, będą mogli sięgnąć po naszą książkę – mówi P. Kamyszek.

Książka będzie obszerna, bo ma mieć około 450 stron w formacie A4 i będzie miała formę albumu.

28 lipca (będzie to niedziela, dzień przed rocznicą) zaplanowano z kolei piknik tramwajowy dla mieszkańców. Odbędzie się on na terenie zajezdni MZK. Z kolei 29 lipca, a więc dokładnie w rocznicę pierwszego kursu, tramwaje będą kursować po mieście przystrojone we flagi.

To też jeszcze nie wszystko. W MZK trwają już prace techniczne nad tramwajem Konstal 105N, czyli wozem, którymi jeździło się głównie w latach 80. i 90. W tym roku, właśnie z okazji jubileuszu, wejdzie on do normalnej obsługi pasażerów.

Przybędzie dziesięć nowych wozów

- Dzisiaj chyba nikt nie wyobraża sobie Gorzowa bez tramwajów. One są wpisane w nasze DNA i stanowią bardzo ważną część w systemie komunikacji publicznej – mówi Iwona Olek, wiceprezydent miasta.

W ostatnich latach Gorzów zainwestował w torowiska i same pojazdy 300 mln zł. Pasażerów obsługują więc głównie nowe Twisty.

- To zupełnie inny komfort dla motorniczego i pasażerów. To jak przesiadka z fiata 125p do mercedesa – mówi Marcin Pejski, rzecznik MZK.

Za kilka lat w Gorzowie przybędzie jeszcze dziesięć nowych tramwajów. Być może jeszcze w tym roku Miejski Zakład Komunikacji ogłosi przetarg na ich zakup. Czytaj również:

