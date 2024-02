25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Mateusz Nawrocki Kancelaria Komornicza nr V w Świebodzinie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 621/22 w dniu 23-02-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, sala Sala nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja:- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest dłużnik, położonego przy ul. PCK 1/2,Zbąszynek, 66-210 66-210, dla którego (adres: ul. PCK 5/1, Zbąszynek , 66-210 Zbąszynek ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00055763/5.Opis nieruchomości:Lokal mieszkalny położony pod adresem: 66-210 Zbąszynek, ul. PCK 5/1. Lokal usytuowany jest w parterze, po lewej stronie klatki schodowej, wejście do lokalu z klatki schodowej. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej w 1966 r. W budynku znajdują się 2 klatki schodowe (nr 5, 6). Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 5/1 wynosi: 48,00 m2. Program użytkowy lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe (1 piec kaflowy pokojowy, dwa grzejniki elektryczne), ciepła woda użytkowa (z bojlera elektrycznego w łazience), wentylacja grawitacyjna, domofon. Wysokość pomieszczeń: 2,50 m. Uprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkuje piwnicę o powierzchni użytkowej 3,46 m2. Stan techniczny budynku: średni. Standard wykończenia lokalu: średni. Suma oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynosi: 204.900,00 zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 153.675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 20.490,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 87 1600 1462 1828 7411 4000 0003 z dopiskiem na przelewie: wadium KM 621/22 i inne albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie ul. Kościelna 3 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godziny:15:00.Suma oszacowania wynosi 204 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 20 490,00 zł.

