4 czerwca 1989 roku wybraliśmy wolność! Tak rocznicę świętowano w Gorzowie

Komuniści pokazali nam, że jednak to życie nie jest najciekawsze pod ich panowaniem, a my pokazaliśmy komunistom, że mamy ich dość. To były tylko częściowo wolne wybory, ale tę część pochłonęliśmy i wzięliśmy wszystko, co było do wzięcia. Pokazaliśmy, że chcemy wolności, że chcemy zmian i to drastycznych. Marzyliśmy o tych standardach zachodnich i to była siła, która obudziła naród. Daliśmy też przykład innym, co w konsekwencji wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej - mówi Leszek Pielin ze stowarzyszenia Obywatele GW 66-400.