59-latek wzywał pomocy, bo zapadał się w bagnie. Namierzyli go gorzowscy policjanci, uratowali strażacy. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili Jakub Pikulik

59-latek zapadał się w bagnie. Namierzyli go policjanci, a z potrzasku za pomocą liny wyciągnęli strażacy. KMP Gorzów Wlkp.

Mężczyzna wpadł do bagna, a operatorowi linii alarmowej zdążył powiedzieć, że się zapada, po czym kontakt się urwał. Do działań ruszyli policjanci, którzy namierzyli mężczyznę. Dzięki strażakom udało się go wyciągnąć z wody i przekazać medykom. Sprawne działanie służb uratowało życie mężczyzny.