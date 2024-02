„60 godzin z Falubazem”, integracja nad morzem, a później… Jazda na tor!

- Zima minęła mi dość szybko, ze względu na dynamikę tego, co się działo, wszystkich treningów i przygotowań związanych ze startem nowego sezonu – mówił Jarosław Hampel, który po sześciu latach wrócił do Falubazu. – Byłem m.in. na zgrupowaniu reprezentacji Polski na Malcie. Wrażenia z wyjazdu mam bardzo pozytywne, trafiliśmy z pogodą, trenowaliśmy w bardzo dobrych warunkach i atmosferze, dlatego dni spędzone tam na pewno zaprocentują. Zdrowie mi dopisuje, sprzęt jest przygotowywany, pozostała już kwestia szczegółów, wszystko jest pod kontrolą, jesteśmy gotowi, żeby już wystartować. Liczę na to, bardzo bym tego chciał, byśmy mogli wyjechać na pierwsze treningi u siebie na torze, bo to zawsze jest dodatkowy plus. Ale póki co nie ma jeszcze jakiejś paniki, bo myślę, że gdybyśmy mogli wyjechać na tor w okolicach 10-12 marca, byłoby idealnie. Mam nadzieję, że do tego czasu pogoda będzie na tyle dobra, żeby faktycznie spokojnie przygotować tor.