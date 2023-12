7 stopni w domu. W takich warunkach mieszkał schorowany mężczyzna spod Krosna. Pomogli policjanci

Rozpalili w piecu, przygotowali posiłek

Dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o schorowanym mieszkańcu gminy Krosno Odrzańskie, który źle się czuł i potrzebował pomocy. Stanem medycznym 61-latka zajął się zespół pogotowia ratunkowego, a policjanci zadbali o to, by mógł on odpoczywać w bezpiecznych warunkach. W jego domu termometr wskazywał bowiem tylko 7 stopni Celsjusza.

- Młodszy aspirant Tomasz Kolański przygotował opał i rozpalił w piecu, natomiast starszy sierżant Aleksandra Ogiejko zadbała, żeby 61-latek mógł coś zjeść i napić się gorącej herbaty – informuje komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. - W rozmowie z policjantami oznajmił, że nie ma nikogo, kto pomógłby mu w wykonywaniu codziennych obowiązków, a rodzina jest daleko – dodaje kom. Kulka.