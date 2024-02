72-latka zaginęła 25 lutego. Od tamtego dnia rodzina nie wiedziała co się z nią dzieje

W poniedziałek (26 lutego) do lubskiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 72-latki. Zaniepokojona rodzina zgłosiła ten fakt, kiedy po wejściu do mieszkania okazało się, że kobiety tam nie ma. Zaginiona, była schorowana i w ograniczonym stopniu zdolna do samodzielnego funkcjonowania. Według informacji ostatni raz widziana była poprzedniego dnia (25 lutego) wieczorem. Nie można było nawiązać z nią kontaktu telefonicznego.