Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Michał Korn

Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia.