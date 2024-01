800 plus. Rusza nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Gdzie złożyć wniosek? |TERMINY| Joanna Niedziela

Już jutro (1 lutego) rusza nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia powinni zadbać o terminowe wypełnienie i przesłanie wniosku, aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat dodatku. Jak wypełnić wniosek i gdzie go wysłać? Co się stanie, jeśli przegapimy termin?