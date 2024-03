Absolwenci SOSW w Żaganiu spędzają czas razem. I to jak! Na wycieczkach i basenie!

Sauna i pływalnia w Żaganiu

Wycieczka na peron piąty

Absolwenci SOSW wybrali się na dworzec PKP w Żaganiu, na peron piąty, na który zostały podstawione zabytkowe wagony, stanowiące metę "Biegu Uciekiniera" ze Stalagu. Przed biegiem do zwiedzenia wagonów oraz ekspozycji muzealnej na dworcu, młodych ludzi zaprosił Sławomir Świniuch. To maszynista, społecznik, miłośnik kolejnictwa i Żaganianin Roku. - Przywitał nas wspólnie z żoną Haliną, która jest dyżurną ruchu - opowiada Wojciech Olejarz. - Oboje są pracownikami PKP i ciekawie opowiadali nam o swojej pracy, dworcu w Żaganiu i pasji do kolejnictwa, którą wspólnie dzielą. Na dworcu podczas zwiedzania sali tradycji kolejowych SMK OK1 spotkaliśmy żołnierzy Carskiej Rosji z okresu I wojny światowej. Nie wzięli nas do niewoli, ale chętnie pozowali z nami do zdjęć. To członkowie znanej grupy rekonstrukcyjnej, którzy podobnie jak my wykorzystywali okazję do zwiedzenia żagańskiego dworca i poznania jego historii.