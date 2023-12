Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów w siatkarskiej Plus Lidze? Prezes dementuje

Przyczynkiem do spekulacji była niespodziewana wizyta prezesa Cuprum Lubin na drugoligowym meczu w Gorzowie. Kibice zaczęli mówić, że gorzowscy działacze chcą kupić od lubińskiego klubu miejsce w Plus Lidze. Ten podobno ma dość siatkówki na najwyższym poziomie, bo Cuprum plasuje się dopiero na 14. miejscu w tabeli (na 16 drużyn) i dodatkowo ściąga na domowe mecze maksimum 300 kibiców.

- Stanowczo zaprzeczam tym pogłoskom - powiedział nam prezes Agencji Inwestycyjnej Stilon Krzysztof Gierczyński. - Po sezonie 2024/2025 Plus Liga ma być zmniejszona do 12 zespołów, bo czołowe kluby narzekają, że zawodnicy rozgrywają za dużo meczów i często łapią kontuzje. Równolegle pierwsza liga zostanie zorganizowana w formie dwóch grup, by nie powodować spadku zbyt dużej liczby drużyn. Nasz błyskawiczny awans do elity już od sezonu 2024/2025 nie miałby żadnego sensu. Musielibyśmy zdobyć i wydać ogromne pieniądze, a na dodatek groziłby nam od razu spadek. Nie prowadzimy z Lubinem żadnych rozmów.