Te dyscypliny sportowe mają być kluczowe dla Gorzowa. Ich liczba się wydłuży

Co roku – do końca października – gorzowska rada miasta ma obowiązek ustalenia tzw. kluczowych dyscyplin sportowych dla miasta. Jest to potrzebne w kontekście podziału miejskich pieniędzy na sport wyczynowy.

W trwającym właśnie roku kluczowych dyscyplin jest dwanaście. W przyszłym roku ma być ich trzynaście. Do obowiązującej listy ma bowiem dołączyć siatkówka.