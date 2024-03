Akcja „800 drzew na 800-lecie miasta” dobiega końca. Chcesz mieć "swoje" drzewko w Zielonej Górze? Jeszcze masz szansę się zgłosić Joanna Niedziela

Niektórzy zielonogórzanie mają „swoje” drzewo w mieście. To wszystko dzięki akcji „800 drzew na 800-lecie miasta”, która przez ponad rok cyklicznie umożliwiała mieszkańcom udział w miejskich nasadzeniach. Pomysł powstał, dzięki postulatom zgłaszanym przez mieszkańców m.in. w Banku Dobrych Pomysłów. Ta proekologiczna inicjatywa powoli dobiega końca, więc to ostatni moment, żeby skorzystać i posadzić swoje drzewko. Jak to zrobić?