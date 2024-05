Akcja Czysta Odra. Wolontariusze zabrali ponad 165 ton śmieci! oprac. red., źródło: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Zakończyło się sprzątanie Odry. Ponad 21 tysięcy ochotników z Polski, Czech i Niemiec usunęło z rzeki i jej dopływów 165 ton śmieci. Przeraża nie tylko ilość odpadów przeraża, ale także to, co do wody trafia.