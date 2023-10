Ale słodziak! W Lubuskiem urodził się mały żubr. To pierwszy potomek żubrzej rodziny

Wiadomo, że to są bardzo duże zwierzęta i w związku z tym nie może też ich być tyle, co na przykład saren, bo one w dużo większym stopniu oddziaływają na przykład na świat roślin. U nas w województwie jest ich zdecydowanie mniej niż w innych częściach kraju, więc ich liczba na naszym terenie nie ma wpływu na las i nasze uprawy, dlatego cieszymy się, że przybywa nam nowych osobników tego gatunku - dodaje Tadeusz Szyszko z Nadleśnictwa Kłodawa.