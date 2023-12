Amelia Kowzan z Żar zdobyła w Turcji Puchar Świata. To historyczna chwila dla klubu

- To złoto jest zwieńczeniem jej całorocznej, ciężkiej pracy – powiedział Dawid Polok, prezes Polskiego Związku Muaythai oraz prezes i trener w żarskim klubie. - Mimo kłopotów zdrowotnych, łączenia ciężkich treningów z nauką w nowej szkole, pomimo niepowodzeń, Amelia nie poddała się. Konsekwentnie dążyła do obranego celu, czym bardzo imponuje i można ją stawiać jako przykład dla rówieśników. To wielki sukces, gdyż ŻKSW w swoim dorobku międzynarodowym nie miał jeszcze złota w Pucharze Świata w kategorii kadetów.